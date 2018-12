Yuki Kawauchi completou mais uma maratona e com o melhor tempo do ano

Se já tinha saudades de notícias do japonês que se farta de correr maratonas... cá está mais uma. Depois de ter espantado o mundo ao vencer em Boston, em abril, o nipónico Yuki Kawauchi continua a surpreender, tendo este domingo, em Hofu, corrido a sua 11.ª maratona do ano. E, melhor de tudo, com o melhor tempo pessoal da época: 2:11:29 horas ('pace' médio de 3:07 minutos por quilómetros), que lhe valeu inclusivamente a vitória final na prova, 45 segundos à frente do segundo colocado, o mongol Ser-Od Bat-Ochir.

Depois de um verão onde acabou por registar tempos nada famosos (o próprio até admitiu estar envergonhado com o que vinha fazendo), Kawauchi parece ter decidido fechar o ano em grande, já que no início de dezembro tinha corrido em Fukuoka com 2:12:03 horas. Agora, ao que tudo indica, a sua época de 2018 está fechada no que a maratonsa diz respeito, surgindo agora um novo capítulo na carreira do até agora chamado citizen runner: o profissionalismo. Veremos como se sairá...



Refira-se que a prova feminina também contou com um resultado de realce, já que a vitória foi para Hisae Yoshimatsu, que aos 49 anos conseguiu tornar-se na atleta mais ganhadora da história desta maratona, com sete triunfos. Uma vitória que, refira-se, surge três semanas depois de ter sido quinta em Osaka com 2:37:01 horas.

