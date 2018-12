Venceu Maratona de Florença depois de se esquecer... das sapatilhas

É provavelmente uma das histórias do ano no que ao atletismo diz respeito. Há cerca de uma semana e meia, em Florença, Abdi Ali Gelelchu assinou uma estreia de sonho na Maratona, ao conseguir o triunfo na sua primeira aventura nos 42195 metros, com um tempo de 2:11:32 horas. Contudo, a estreia de sonho teve contornos de pesadelo, pois dois dias antes da prova o atleta do Bahrain, de 21 anos, não tinha... sapatilhas. Tudo porque, basicamente, Gelelchu se esqueceu delas em casa...

A história foi contada por Filippo Galantini, membro da organização que teve a missão de ir buscar os atletas de elite ao aeroporto de Roma na sexta-feira. "Cheguei a Roma pelas 8:30 e apanho o Abdi Ali e o Ayele. O Abdi Ali falava um inglês discreto e trocámos algumas palavras, algo raro para atletas de topo, que normalmente são reservados. Sentam-se no banco de trás e tiram algo das suas mochilas para comer. Perguntam-me com muita educação se queria provar a sua comida e chega-me ao nariz um cheiro a pão e especiarias que me parecia tão familiar. No meio disso tudo, questiono-me se seria aquele o seu segredo, enquanto os levo até Florença", começa por recordar, avançando depois para o caricato da história.

"Lá chegados ao hotel, o Abdi Ali aproxima-se de mim e pergunta-me se conhecia alguma loja de sapatilhas, porque não trazia as dele. É incrível que um atleta de topo posso estrear um par de sapatilhas dois dias antes de uma prova como a maratona. Expliquei-lhe como chegar à loja e disse ao empregado da loja para o receber a ele e ao seu companheiro. Para lá de tudo, o Abdi não levava euros, mas insiste em pagar ao dono da loja, dando-lhe 100 euros pelas sapatilhas. Na manhã da prova cumprimento-o. Não aparenta qualquer nervosismo. Não se coloca na primeira fila, mas parece saber o que estava a fazer", detalhou.

E sabia mesmo. 2:11:32 na estreia numa maratona... ainda para mais com umas sapatilhas acabadinhas de estrear.

