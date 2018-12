Vem aí um fim de semana agitado para os atletas da Salomon Suunto Portugal

O antepenúltimo fim de semana de 2018 promete ser de emoções fortes para os atletas da equipa Salomon Suunto Portugal. Se por um lado o 'miúdo' Romeu Gouveia se vai estrear na organização de provas, Ester Alves e Tiago Romão vão calçar as sapatilhas e fechar o ano no que a provas diz respeito, certamente apontando aos lugares cimeiros.

Na companhia do seu treinador André Rodrigues, Romeu Gouveia vai levar a cabo a organização do Desafio Picos do Açor, um evento que terá lugar em Arganil no domingo e que oferece 3 distâncias competitivas (Desafio Picos do Açor, com 32km e 2000D+; Desafio Picos do Açor, com 18km e 1000D+; e Picos do Açor 10km e 400D+), para lá de uma caminhada de 10 quilómetros.

"Abrir trilhos é um trabalho árduo, mas o trabalho final deu-nos muita satisfação. Não só nos divertimos no processo, como devolvemos caminhos milenares à população e ainda a envolvemos neste desafio", declarou Romeu Gouveia, que nesta prova vão mostrar aos participantes o que de melhor tem para oferecer o seu "quintal", já que é por ali que ambos treinam.

E sendo conhecedor da zona, André Rodrigues deixa o alerta. "A prova será duríssima, mas é apenas uma consequência, não era minimamente o nosso foco colocar dureza só porque sim, mas no final a volta mais lógica acabou por ser esta".



Ora, sabendo que será o petiz da equipa a organizar, a experiente Ester Alves decidiu que não podia faltar. "Para acabar o ano competitivo não podia faltar a este desafio preparado por duas pessoas com muita experiência nos trilhos, tenho a certeza de que me vou divertir muito e rever bons amigos, vamos lá ver o que o benjamim e o André nos prepararam", referiu a atleta de 37 anos, que em 2019 irá marcar presença no Coastall Challenge, que decorre entre 9 e 16 de fevereiro.



Tiago Romão no Trail da Raposa

Quanto a Tiago Romão, irá fechar o seu ano competitivo no Trail da Raposa, em Paredes, a quarta prova do Circuito Nacional de Trail 2018/2019. Inscrito na prova de 33 quilómetros, marcada para sábado, Tiago Romão espera encerrar com chave de ouro um ano que foi para mais tarde recordar, já que conseguiu o título de campeão nacional Absoluto de Orientação, foi vicecampeão de Trail Ultra, terceiro colocado na Taça de Portugal e foi eleito para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Trail 2019.

