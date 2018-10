Valência 'rouba' recorde do Mundo da meia maratona a Lisboa

Depois do recorde da maratona, quebrando em setembro por Eliud Kipchoge em Berlim, este domingo foi a vez um outro máximo histórico cair. O autor da proeza foi Abraham Kiptum, atleta queniano que em Valência correu a Meia Maratona em 58:18 minutos, um registo relâmpago que permite ao africano registar o novo recorde do Mundo, num máximo que melhora em cinco segundos o anterior registo, que havia sido fixado pelo eritreu Zersenay Tadese em 2010, na Meia Maratona de Lisboa.

Kiptum, de 29 anos, escapou à passagem dos dez quilómetros e não mais largou a dianteira, cruzando a linha de meta com dois segundos de avanço sobre o etíope Jemal Yimer, que com este registo fixou o segundo melhor tempo da história da meia. Em terceiro ficou o também etíope Abadi Hadi.

Refira-se que Kiptum melhorou em 51 segundos o seu anterior recorde pessoal, que havia sido registado em Copenhaga, há dois anos.

