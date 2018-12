Uma loucura: italiano bate recorde das 12 horas numa passadeira

Acha que correr na passadeira é aborrecido? Então imagine correr na passadeira durante 12 horas sem parar... A ideia certamente parecerá uma loucura, certo? Pois bem, saiba que foi isso mesmo que fez o italiano Vito Intini, que no sábado decidiu atacar o recorde do mundo nessa especialidade... algo que acabou por conseguir.

Ao todo, durante 12 horas, Intini correu a impressionante marca de 152,5 quilómetros, superando o anterior recorde, que datava de 2016, quando Daniele Baranzini correu 148,1 quilómetros. O incrível desafio começou às 7 da manhã de sábado e terminou doze horas mais tarde, mesmo a tempo para um (ou vários) pratos de massa bem merecidos por parte do ultramaratonista italiano, que alcançou este feito numa corrida com uma média de 4:44 minutos por quilómetro.

Por fim, de referir que este aventureiro italiano, de 49 anos, não é nenhum novato nestas loucuras, já que é o detentor do recorde do mundo das 24 horas a correr numa passadeira, com um total de 253,83 quilómetros.

