Suunto reforça ligação ao Strava

A Suunto anunciou esta semana o reforço da colaboração com a rede social Strava, a mais utilizada por corredores um pouco por todo o Mundo. Essa ligação mais estreita passa pela integração da Suunto App na plataforma do Strava, o que permitirá um mais fácil contacto entre as duas dimensões.

Lançada no início do ano, a Suunto App é a solução digital para todos os relógios da marca e com esta integração no Strava irá garantir que a sua comunidade possa partilhar as suas atividades automaticamente com o Strava e possa receber os benefícios adicionais deste serviço, incluindo elogios, segmentação e as ferramentas do Strava Summit. Todos os outros relógios também são compatíveis com o Strava através do serviço Suunto Movescount.

“Queremos dar aos nossos utilizadores a melhor solução possível. Oferecer-lhes compatibilidade para toda a gama de produtos Suunto é um dos passos chave para o crescimento do nosso ecossistema de ligações”, declarou Janne Kallio, Senior Product Manager da Suunto. “A Suunto desde sempre que é um valioso parceiro para o Strava e a sua presença tem aumentado com rapidez na nossa comunidade. Estamos entusiasmados porque todos os dispositivos se vão poder ligar através da App da Suunto para que a experiência Strava chegue a mais atletas Suunto”, comenta Mateo Ortega, Director de Integração do Strava.

Benefícios

Com esta colaboração, os utilizadores que ligarem pela primeira vez o seu relógio Suunto ao Strava através da app da Suunto desfrutarão de um período gratuito de 60 dias como membros do Strava Summit All Access.

