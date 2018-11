Semenya não entra nas melhores do ano para a IAAF

Protagonista de um ano de 2018 de grande qualidade, com registos de qualidade e várias medalhas conquistadas, a sul-africana Caster Semenya é a ausência mais ilustre na lista de cinco finalistas ao prémio de melhor atleta do ano da IAAF, esta segunda-feira anunciada pelo organismo que rege o atletismo internacional.

Na ausência de Semenya, que há muito mantém um diferendo com a IAAF, estão nomeadas a colombiana Caterine Ibargüen (triplo salto), a britânica Dina Asher-Smith )100, 200 metros e estafeta 4x100), a queniana Beatrice Chepkoech (obstáculos), a belga Nafissatou Thiam (heptatlo) e Shaunae Miller-Uibo (400 metros), das Bahamas.

A vencedora será anunciada a 4 de dezembro, no Monaco.

Quem são as finalistas

Dina Asher-Smith

- Campeã europeia e líder mundial nos 100m, 200m e 4x100m

- Segunda colocada na final dos 100 metros da Liga de Diamante e da IAAF Continental Cup

- Medalhada de ouro nos 4x100 metros e bronze nos 200 metros nos Jogos da Commonwealth

Beatrice Chepkoech

- Recordista mundial dos 3000 metros obstáculos

- Vencedora em sete de oito provas disputadas, incluíndo a IAAF Continental Cup, Campeonatos Africanos e a final da Liga de Diamante

- Prata nos 1500 metros nos Jogos da Commonwealth

Caterine Ibarguen

- Medalhada de ouro no salto em comprimento e no triplo no IAAF Continental Cup, na Liga Diamante e nos Jogos Centro-Americanos e do Caribe

- Líder mundial e imbatível em oito finais do triplo salto

Shaunae Miller-Uibo

- Imbatível em cinco eventos de 15 provas (13 finais e 2 rondas de qualificação), incluíndo uma dobradinha 200m/4x100m no IAAF Continental Cup

- Líder mundial e três vitórias nos 400 metros, com o tempo mais rápido na distância desde 2009

- Medalhada de ouro nos Jogos da Commonwealth e na Liga de Diamante nos 200 metros

- Melhores marcas mundiais nos 300 e 150 metros indoor

Nafissatou Thiam

- Campeã europeia, líder mundial e imbatível no heptatlo

- Número três do Mundo no salto em altura

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record