São Silvestre de Vila Real tem componente solidária

A segunda temporada da Liga Allianz Running by Record chega este fim de semana ao final, com a disputa da São Silvestre de Vila Real, uma prova popular que irá reunir mais de 300 atletas nas ruas daquela cidade transmontana na noite de sábado. Será a oportunidade para centenas de atletas se despedirem do presente ano civil a fazer aquilo que mais gostam, mas também para ajudarem a Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real (APC), para a qual reverterão parte do valor das inscrições.

Para lá desta verba proveniente das inscrições, irá decorrer à margem do evento uma recolha de bens alimentares por parte do Regimento de Infantaria N.º 13, que posteriormente os entregará a uma instituição a designar pelo município.

