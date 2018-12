São Silvestre de Vila Real: Nem o frio afastou a festa

Autor: Patrícia Moura Pinto

Cerca de 500 pessoas participaram ontem na prova que começou no Regimento de Infantaria 13 e terminou na Praça do Município da cidade transmontana.

A 13ª Corrida de São Silvestre em Vila Real, competição que integra o calendário da Liga Allianz Running by Record, foi dividida em provas de 10 km e uma caminhada de 5 km, e nem os cerca de 8 graus que se faziam sentir na hora da partida demoveram as cinco centenas de inscritos na corrida e uma centena de participantes no registo de caminhada.

Os participantes da prova, organizada pela Associação de Atletismo de Vila Real com o apoio da autarquia e do Regimento de Infantaria 13, começaram a chegar bem cedo, a partir das 16h30, ao Regimento de Infantaria 13, local onde a prova teve início. Ao som da partida, ouviram-se muitos aplausos.

Luís Saraiva, atleta do Sp. Braga, ganhou a prova com 30.28 minutos. Em segundo lugar no pódio masculino ficou Nuno Costa, do Maia AC, com um registo de 30.29 minutos (muito próximo do vencedor). O terceiro a cortar a meta foi António Silva, do Sporting, e registou apenas mais 27 segundos do que Luís Saraiva.

No sexo feminino, Clarisse Cruz, do Greca, foi a primeira atleta a cortar a meta com um tempo de 35.39 minutos, seguida de Sónia Ferreira, do Sp. Braga, e de Cláudia Pereira, de Os Santapolónia. Com início no RI 13, os atletas dirigiram-se até à famosa Rotunda das Boxes, inverteram a marcha e seguiram em direção à zona da Timpeira, daí subiram até à zona do centro comercial com rumo à rotunda da Universidade. A mais de meio da prova e chegados a esta rotunda, os participantes meteram pela conhecida zona da Estação, entraram na ponte vermelha, viraram à direita de novo em direção ao local da partida, e desceram pela zona da Igreja da Nossa Senhora da Conceição, passando pelo mercado municipal até que culminaram a correr no paralelo que embeleza a Avenida Carvalho Araújo já com a meta ao alcance da vista.

Os atletas, oriundos de vários pontos do país, de vários escalões e diferentes faixas etárias, afirmaram que "o frio é uma das dificuldades para quem a ele não está habituado". Depois da festa, a entrega dos prémios levou muitos ao pódio e o público não arredou pé deste evento incluído nas festividades da cidade vila-realense para celebrar a passagem de ano.

