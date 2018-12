São Silvestre de Vila Real está quase a chegar

Faltam menos três semanas para a realização da última prova do circuito nacional da Liga Allianz Running by Record, a São Silvestre de Vila Real. Marcada para as 18:30 de 29 de dezembro, a prova transmontana é a oportunidade para se despedir de 2018 da melhor forma, numa prova que promete muita animação para uma noite que se prevê bem gelada. Se não quer perder a oportunidade de estar presente, saiba que até dia 15 de dezembro terá a oportunidade de se inscrever por um preço reduzido de 5 euros, uma verba que aumenta para o dobro passada essa data.

Refira-se que em paralelo com a São Silvestre decorrerá ainda uma caminhada de 5 quilómetros, sem fins competivos.

recordptrunning@gmail.com



