São Silvestre de Viana do Castelo com elenco de luxo

Marcada como vem sendo tradição para alguns dias antes do Natal, a São Silvestre de Viana do Castelo promete ser uma verdadeira parada de estrelas. A duas semanas da sua realização, marcada para as 17:30 de dia 22 de dezembro (sábado), a SS de Viana do Castelo já tem confirmados vários nomes de realce, de onde se destacam Rui Teixeira e Ricardo Dias, do Sporting, Samuel Freire, do Benfica, e Hermano Ferreira, da Escola de Atletismo de Coimbra. No elenco feminino há a destacar a presença de Cláudia Pereira, do Clube Os Santa Apolónia.

De resto está também prevista a presença do canoísta Fernando Pimenta, bicampeão do Mundo da modalidade.

