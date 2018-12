Ricardo Ribas vence São Silvestre de Famalicão pela terceira vez

A uma semana de marcar presença na São Silvestre de Lisboa, Ricardo Ribas venceu este domingo pela terceira vez consecutiva - venceu todas as edições que foram realizadas - a São Silvestre de Famalicão, prova que atraiu mais de dois mil atletas àquela zona do distrito de Braga.

Com um tempo de 31:17 minutos, o atleta do Sp. Braga levou a melhor sobre toda a concorrência, deixando André Silva a 14 segundos e José Silva a 18. Já nas senhoras o triunfo foi para Mariana Machado, com 34:25 minutos - um novo recorde do percurso -, à frente de Vanessa Carvalho (34:36) e Jessica Pontes (35:28).

Organizada pela terceira vez, a São Silvestre de Famalicão contou este ano com um novo recorde de finishers, com 2176 a cruzarem a linha de meta (depois dos 1968 em 2017 e 1332 em 2016).

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record