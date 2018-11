Modelo que já é uma referência na Adidas, o Ultra Boost vai receber uma autêntica transformação na sua nova versão, que será colocada à venda no próximo ano. Lançado pela primeira vez em 2015, o Ultra Boost foi apenas conhecendo pontuais alterações a cada evolução, até que para a quarta versão a Adidas decidiu reservar uma mudança drástica, conforme se pode ver na imagem acima, revelada pelo portal 'JustFreshKicks'.

Quanto a especificações técnicas, o mais certo é apenas serem reveladas nos próximos meses, apesar de já podermos notar pelas imagens que teremos transformações. Desde logo na zona do calcanhar, que deixa de ter um contraforte e passa a ter estrutura de suporte, o que poderá dar uma nova sensação de corrida e liberdade aos corredores. Ainda assim, o melhor é esperar pela sua chegada para se tirar a radiografia exata ao que esperar deste Ultra Boost 2009.

