Restam apenas mais três provas na Liga Allianz Running by Record

Está quase a chegar ao final mais uma época da Liga Allianz Running by Record. Restam apenas mais três provas (mais a grande 'final), com a primeira paragem a estar marcada para dentro de três semanas, no Algarve, com a realização da Meia Maratona integrada no Algarve Tri Run 4.0, a 18 de novembro. Uma semana volvida é a vez de subir no mapa até à Guarda, onde no dia 25 se realiza o Grande Prémio de Atletismo da Guarda. O fecho de festa dá-se no antepenúltimo dia do ano, com a realização da São Silvestre de Vila Real, prova que finalizará a passagem por todos os distritos de Portugal continental.

Nos links acima poderá consultar todas as informações sobre as provas e os respetivos processos de inscrição, para que possa também ficar ligado a um circuito de corrida que desde o início do ano reuniu milhares de corredores de norte a sul do país.

