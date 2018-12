Recordista mundial da 'meia' volta a Espanha para tentar novo recorde

Atual detentor da melhor marca mundial da meia maratona, com 58:18 minutos, conseguida no mês de outubro em Valência, o queniano Abraham Kiptum vai voltar no início de 2019 a Espanha, para a 24 de fevereiro correr a Meia Maratona de Granollers, na tentativa de melhorar o registo que garantiu em terras valencianas há cerca de dois meses.

Apesar de ser uma prova fora dos centros de referência, refira-se que durante vários anos esta foi a mais rápida do país vizinho, estatuto que perdeu assim que Valência começou a apostar forte no 'running'. Agora, com Kiptum no cartaz, Granollers procura voltar a atingir o topo das 'meias' no país vizinho, para uma prova onde são esperados onze mil corredores à partida.

