Recordista mundial da 'meia' e dos 10k vai estrear-se na maratona

Detentora das melhores marcas mundiais da meia-maratona (1:04:51 horas) e dos 10 quilómetros (29:43), a queniana Joyciline Jepkosgei vai dentro de duas semanas estrear-se em maratonas, ao enfrentar os 42,195 metros na Maratona de Honolulu, que se realiza a 9 de dezembro. De acordo com o portal Xinhuanet News, a atleta de 24 anos foi convidada a estrear-se na Maratona de Valência, que decorre este domingo, mas optou por recusar o convite, pois tenciona estrear-se numa prova de baixa notoriedade.

Curiosamente, Valência até é uma cidade de boa memória para a atleta africana, já que foi ali que em 2017 conseguiu fixar o seu recorde mundial da meia-maratona.

