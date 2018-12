Quer saber como se constrói um Adidas UltraBoost?

O novo Adidas Ultra Boost chega às lojas no sábado e, a dois dias de um dos lançamentos mais esperados do ano, a marca alemã decidiu surpreender nas redes sociais e mostrar uma foto na qual exibe o modelo... em peças. Se tinha curiosidade em saber como se constrói uma sapatilha ganhadora, a imagem acima permite ter uma pequena ideia, já que nela é possível ver-se as mais de vinte peças que fazem parte deste modelo. Desde o 'upper' em formato de meia, à placa de Boost da meia-sola, a Adidas decidiu satisfazer a curiosidade dos seus fãs.

