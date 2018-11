Prixton Earbuds TWS100C: O melhor som nuns auriculares topo de gama

Direcionados para quem quer correr de forma livre e estar acompanhado da sua música preferida ou simplesmente para quem não quer ter fios de auriculares 'pendurados' e estar contactável ao longo do seu dia, a PRIXTON lançou recentemente os TWS100C, uns auriculares sem fios que se destacam pelo seu visual ao estilo dos Airpods, da Apple, mas com um preço bem mais em conta, sendo que a qualidade final não deixa nada a dever ao modelo da Apple.



Compatíveis com todos os dispositivos móveis, quer tenham sistema Android ou Windows, os TWS100C destacam-se pela sua comodidade, flexibilidade e leveza, mas também pelo seu estilo sóbrio, que os faz passar praticamente despercebidos. E melhor de tudo, conforme dissemos acima... sem termos os fios a incomodar.



De sincronização bastante simples e eficiente, rapidamente conseguimos colocar as nossas músicas prediletas a tocar, podendo sair de imediato para correr ou fazer a atividade física que mais nos agrada. E depois de treinar, se quisermos seguir contactáveis, basta colocá-los na nossa orelha e... estamos prontos a seguir caminho, já que para lá de nos darem música também permitem realizar chamadas.



A nível de bateria, refira-se que a mesma tem uma duração entre 3 a 4 horas se usarmos um de cada vez e de 2 a 3 horas se usarmos ambos em conjunto. E se a bateria acabar, a mesma pode ser carregada em menos de uma hora num suporte criado para o efeito.



Um modelo que estará disponível em banca a um preço promocional juntamente com o seu Record a partir de quinta-feira (dia 22), por 19,95 euros. Mas apresse-se, pois o stock é limitado!

