Presidente da Estónia foi aos Estados Unidos e correu... a Maratona de Nova Iorque

De visita oficial aos Estados Unidos, a presidente da Estónia decidiu que a sua passagem por Nova Iorque não iria ser apenas para tratar de questões diplomáticas ou para fazer turismo, tendo-lhe juntado também uma componente desportiva, ao marcar presença na Maratona de Nova Iorque.

Acompanhada por dois agentes dos Serviços Secretos, que a seguiram (armados) durante todo o percurso, Kersti Kaljulaid completou a prova com um tempo final de 4:02:40. A título de curiosidade, refira-se que a chefe de estado da Estónia, de 48 anos, é uma habitué em provas de corrida, tendo recentemente participado na Meia Maratona de Tallin (por razões de segurança participou com o nome de outra pessoa).

