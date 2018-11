Porto já está pronto a receber a Maratona

A Maratona do Porto apenas se realiza no domingo, numa manhã que promete muita animação nas margens do Douro, mas as atividades relacionadas com a prova arrancam já esta sexta-feira. O primeiro grande centro de atenções será a Expo Maratona, localizada no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, onde os atletas inscritos poderão levantar o seu dorsal e kit, mas também receber todo o tipo de informações sobre a prova e participar em atividades complementares, tais como a Pasta Party, o Concerto de Fado e as Running Conferences. A Expo Maratona estará aberta entre as 10 e as 19 horas de sexta-feira e sábado.

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



