Portalegre recebe São Silvestre a 15 de dezembro

Já palco do Trilhos dos Reis e do São Mamede Granfondo, Portalegre vai receber no mês de dezembro mais um evento de realce. Trata-se de uma corrida São Silvestre, provas habituais neste final de ano, que pela primeira decorrerá naquele distrito. Organizada pela DAP (Associação de Desporto e Aventura de Portalegre), a São Silvestre de Portalegre irá realizar-se a 15 de Dezembro, a partir das 15:30 horas, arrancando do Jardim da Corredoura.

De resto, refira-se que este evento, que conta igualmente com provas para os mais novos e uma caminhada, irá reverter na totalidade para uma causa solidária, na ajuda à aquisição de uma cadeira de rodas elétrica para Hugo Conchinhas (um utente da APPACDM, que padece da doença degenerativa Esclerose Múltipla).

As inscrições abrem nos próximos dias e o custo de participação será de 3 euros para os escalões jovens e de 5 euros para a corrida de 10 km e a caminhada. Para o final está previsto um lanche-convívio entre todos os participantes, a reverter a favor da causa solidária.

