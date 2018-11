Pode um ciclista do World Tour correr rápido?

Que os ciclistas são dos atletas mais resistentes do Mundo, isso não há dúvidas. Mas podem também render fora das suas bicicletas e fazer tempos de realce no atletismo? A julgar pela performance de Nacer Bouhanni, da Cofidis, nos 10 quilómetros de Saint Nicolas, em Nancy, a resposta é totalmente positiva.

Aos 28 anos, o ciclista da formação gaulesa, especialista nos sprints, decidiu aproveitar a sua 'off season' para manter a forma numa prova de atletismo, a primeira da sua vida, e saiu-se de uma forma de fazer inveja a muitos atletas que estão nestas andanças há muito tempo, ao fazer os 10 quilómetros em 36:25 minutos, a um 'pace' médio de 3:38 minutos por quilómetro.

Confirmada a sua capacidade também para correr, terá também Nacer Bouhanni jeito para nadar, de modo a no futuro atacar o mundo do... triatlo?

