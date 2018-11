Pegasus 35 também merece versão NYC

A Nike não quis ficar atrás da generalidade das marcas e também aproveitou a Maratona de Nova Iorque para lançar um modelo especial a assinalar a data. Assim, pegou no Pegasus 35 e deu-lhe um novo visual, onde se destacam as indicações NYC na lateral e ainda na zona interior da sapatilha. Estarão apenas à venda nos Estados Unidos e na Expo da prova.

