Pegasus 35 e Zoom Fly com (super) descontos

Sempre quis comprar umas Nike Pegasus 35 ou Nike Zoom Fly, mas o preço acabava por ser algo proibitivo? Então esta é a altura certa para investir! Aproveitando o Black Friday, a Nike decidiu colocar à venda dois dos seus modelos mais apreciados a preços reduzidos, numa campanha que decorre entre quinta e sexta-feira. Assim, através do site da marca, poderá adquirir o Pegasus 35 por 58,78 euros, ao passo que o Zoom Fly ficaria por 83,28 euros. Um incrível desconto de praticamente 50%!

Refira-se que para garantir este valor terá de inserir o código CLEAR30 na hora de fazer o pagamento.

