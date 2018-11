ON Running 'reinventa' o Cloudsurfer

Oito anos depois do lançamento do original Cloudsurfer, que foi o primeiro modelo de corrida da marca suíça, a ON Running decidiu voltar atrás no tempo e apostou numa nova versão do seu icónico modelo, que mesmo com o passar dos anos continua a ser um dos preferidos de quem aposta nesta marca.

De visual diferente do habitual, mas mesmo assim bastante apelativo ao olhar, o Cloudsurfer promete aos corredores uma corrida confortável e rápida. Tudo graças ao sistema CloudTec, uma tecnologia desenvolvida pela marca helvética, que é presença regular em todos os seus modelos e que não é mais do que uma plataforma de amortecimento. Mas não só... Para lá de oferecer um 'batida' bastante mais macia, o CloudTec promete aos corredores uma maior responsividade, permitindo que a transição de passada seja mais rápida e explosiva.

À venda a partir de 1 de novembro, o Cloudsurfer é direcionado para corredores com pisada neutra, pesa 230 gramas e tem 6 mm de drop. Tem um preço de lançamento de 159.95 euros e está disponível em dois esquemas de cores.

