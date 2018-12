O plano de ataque de Dulce Félix para a Maratona de Valência

De regresso à maratona, dois anos depois do Rio de Janeiro'2016, Dulce Félix assinou um retorno de grande nível, ao ser quinta na Maratona de Valência, com um tempo de 2:25:22 horas, apenas sete segundos mais lento do que o seu recorde. Foi um regresso praticamente perfeito para a atleta do Benfica, que há cerca de um ano acabava de ser mãe e que nos últimos meses batalhou para voltar à sua forma.

Ora, para assinar um performance desta qualidade, Dulce Félix atacou Valência com dois planos, um para 2:25 horas e outro para 2:28, os quais partilhou no seu Facebook.

E se o primeiro foi falhado por escassos 22 segundos - se o fizesse iria conseguir um recorde pessoal -, o segundo foi amplamente superado, isto numa prova onde conseguiu uma regularidade assinalável, para lá de ter alcançado um 'split' negativo (1:12:50 na primeira 'meia' e 1:12:32 na segunda).

Parciais de prova (parciais do plano A) e 'desvantagem'

5k - 17:19 (17:11) +8 segundos

10k - 34:36 (34:22) +14''

15k - 51:57 (51:33) +24''

Meia - 1:12:50 (1:12:30) +20''

25k - 1:26:16 (1:25:55) +21''

30k - 1:43:24 (1:43:06) +18''

35k - 2:00:37 (2:00:16) +21''

40k - 2:17:47 (2:17:27) +20''

Final - 2:25:22 (2:25:00) +22''

