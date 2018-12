Norte-americano de 70 anos correu maratona em... 2:54 horas

O norte-americano Gene Dykes quebrou este sábado um recorde que perdurava desde 2004, quando no domingo completou a Maratona de Jacksonville, na Flórida, em 2:54:23 horas. Um tempo absolutamente incrível, que assume contornos épicos se tivermos em atenção que este maratonista tem... 70 anos!

Na verdade, o recorde que Dykes quebrou foi precisamente o da maratona mais rápida por parte de um corredor acima dessa faixa etária, que pertencia desde 2004 ao canadiano Ed Whitlock. Para se ter noção daquilo que foi alcançado - o registo final já dá uma boa ideia... - Gene Dykes correu os 42195 metros da maratona a um 'pace' médio de 4:08 minutos por quilómetro, tendo batido o anterior máximo, fixado por Whitlock (com 73 anos) por 25 segundos.

E se todos estes registos são surpreendentes, o que dizer da resistência deste 'homem de aço'? É que, se fazer este tempo já é um feito de realce, saliente-se que Gene Dykes fez a Maratona de Toronto em outubro, com 2:55:17 horas de tempo final, tendo já neste mês completado uma ultra maratona de 50 quilómetros (1 de dezembro) e ainda a Maratona da Califórnia.

Agora, e para alegria das suas pernas, até ao final do ano apenas se irá dedicar... ao golfe.

