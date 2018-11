Nike Vaporfly 4% melhora rendimento dos atletas? Geoffrey Kamworor acha que não...

Quando lançou os Vaporfly 4%, a Nike 'gabou-se' de ter criado uma sapatilha capaz de melhorar bastante o rendimento dos atletas que as usassem, eventualmente com melhorias de até 4% (tal como o nome indica) em relação às marcas anteriores. Os recentes recordes de Eliud Kipchoge e Abraham Kiptum, conseguidos com esse modelo, denunciam que algo de positivo trará aos atletas, mas há quem ache o oposto.

E curiosamente quem o diz é um atleta patrocinado pela Nike, o queniano Geoffrey Kamworor, que na antevisão à Maratona de Nova Iorque, prova na qual entra para defender o seu título do ano passado, considerou que a qualidade das sapatilhas não lhe dá vantagem em relação aos demais. "Na verdade não creio que seja um factor de diferença. Desde que estejas preparado e tenhas treinado no duro, podes correr com qualquer tipo de calçado. Por isso não creio que as sapatilhas sejam uma vantagem em relação aos outros", considerou o queniano, de 25 anos, atual campeão do mundo da meia maratona.

Ora, consideranteo que Kamworor é atleta patrocinador pela Nike... o que terá a marca norte-americana a dizer sobre isto?

