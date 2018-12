Nike recoloca VaporFly 4% Flyknit à venda e... ainda não esgotou

É provavelmente o modelo mais desejado por parte dos corredores amadores (e até mesmo pelos profissionais) e durante vários meses foi uma espécie de produto raro, já que sempre que era colocado à venda desaparecia poucas horas depois. Agora, e depois do sucesso que teve nas grandes maratonas com atletas de elite e também pela correria louca que provocava assim que era colocado à disposição dos consumidores, o VaporFly 4% na versão Flyknit parece ter recebido um reforço importante de stock, que permite que o modelo esteja disponível há já vários dias para compra na loja online da Nike.

O preço não é mais convidativo (250 euros), mas os resultados de atletas como Shalane Flanagan, Galen Rupp, Edna Kiplagat ou Eliud Kipchoge podem fazer muitos corredores a cometer uma pequena 'loucura' natalícia para tentar obter aquele 'pace' desejado. Não prometemos que o consigam sem treino, mas a Nike garante que este produto permite efetivamente melhorar em 4% os tempos em comparação com os modelos das outras marcas.

Refira-se, por fim, que o VaporFly 4% Flyknit pesa 217 gramas e tem 10mm de drop, tendo na zona da meia-sola o seu grande segredo, com a conjugação da espuma ZoomX e uma placa de carbono, que ajuda a devolver ainda mais energia a cada passada.

