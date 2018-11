Nike apresenta coleção feminina de olho no inverno

O inverno está aí a chegar, as temperaturas começam a baixar e é hora de renovar o guarda-roupa para enfrentar o frio que se avizinha nos treinos de corrida desta altura do ano. Pensando na nova estação, a Nike lançou recentemente um guia com as suas sugestões para a nova estação, onde nada falta para que os corredores tenham a melhor experiência possível.

Começando de cima para baixo, a primeira proposta da Nike é o AeroBill H86, um chapéu de aba de orelha que protege as orelhas, pescoço e cabelo da chuva, para lá de, graças à sua tecnologia Dri-FIT, repelir o suor. Está à venda por 30 euros.

E como nesta altura do ano para lá do frio também temos de combater o vento, a seguinte proposta da Nike é o Sphere Transform, um a combinação entre casaco e top, que permite também repelir a água, mantendo o nosso corpo aquecido e protegido. Para mais, este Sphere Transform é fácil de se guardar, bastante utilizar a bolsa própria para o fazer.

Como sabemos que nesta altura do ano por vezes o que custa é aquecer, a Nike tem também à disposição o colete Nike AeroLoft (PVP de 200 euros, na foto acima), que permite aquecer o nosso corpo e mantê-lo a uma temperatura agradável, nunca permitindo que fique com muito calor. Leve e repelente à água, o colete conta com bolsos para guardar todo o tipo de acessórios, como telemóvel ou chaves.

E, para fechar, não poderiam faltar as sapatilhas, certo? A proposta da Nike para a nova estação são as Pegasus 35 Shield (PVP de 130 euros), a mais recente evolução da 35.ª versão de um dos modelos mais apreciados pelos fãs da marca, preparada especificamente para esta altura do ano. Repelente à água, o Shield conta com um design diferente do normal na sola, o que permite uma melhor tração nos dias mais 'atribulados'.

