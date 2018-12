New Balance mostrou nova coleção em Lisboa

A New Balance mostrou esta quarta-feira, num Media Open Day realizado em Lisboa, as tendências e apostas para a nova coleção Primeira/Verão de 2019, tanto na vertente do running, como no lifestyle.

No que ao material técnico de corrida diz respeito, a marca norte-americana manteve a aposta nos seus modelos de maior sucesso, nomeadamente o 860, 890, 1080 ou o FuelCell Impulse, dando-lhes uma nova roupagem, com cores mais vivas e ligeiras alterações na composição.

Neste campo, há a realçar a apresentação renovada do Zante na versão Solas, um modelo bastante leve, especialmente idealizado para treinos e provas rápidas, assim como o Zante Pursuit ou o 1500 v5.

