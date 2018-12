Monsanto recebe o primeiro treino de preparação para a São Silvestre de Lisboa

Decorre este sábado, pelas 10 horas, no Anfiteatro Keil do Amaral, em Monsanto, o primeiro treino de preparação para a São Silvestre de Lisboa, no qual estarão presentes os triatletas Melanie Santos e João Pereira.

Com duração de 45 minutos, este treino de acesso gratuito contará com três níveis de intensidade (Iniciado: o ritmo médio é de 7 minutos ao quilómetro; Intermédio: o ritmo médio é de 6 minutos ao quilómetro; Avançado: o ritmo médio é de 5 minutos ao quilómetro), para que todos sejam capazes de acompanharem e, acima de tudo, divertirem-se. E não bastasse o treino ser gratuito, no final irá realizar-se um sorteio que dará duas inscrições GOLD (uma para senhoras, outra para homens).

Refira-se que este será o primeiro de três treinos de preparação, estando os próximos marcados para 15 e 22 de dezembro. O primeiro contará com as presenças de Jéssica Augusto e Hermano Ferreira, ao passo que o segundo, o último antes da prova, terá Dulce Félix e Ricardo Ribas ao comando.

