Mo Farah na Maratona de Londres de 2019 para vencer

Ainda falta meio ano para a sua disputa, mas a Maratona de Londres de 2019 já começa a ser 'desenhada' no elenco da elite. E o primeiro anúncio não poderia ter sido mais simbólico: Mo Farah, o atleta britânico mais bem sucedido da história.

Recente vencedor da Maratona de Chicago, naquele que foi o seu primeiro triunfo nos míticos 42,195 metros e onde fixou o novo recorde europeu da distância (2:05:11), Mo Farah volta a correr nas ruas londrinas depois de ter sido terceiro este ano, apenas batido por Eliud Kipchoge e Tola Shura Kitata, e o objetivo é bem claro: vencer.

"O meu foco é um dia vencer em Londres. Não sei quando será, mas quantas mais vezes correr na cidade, mais poderei aprender sobre a prova e sobre o percurso, de forma a encontrar uma forma de a encaixar nas minhas características", declarou o atleta, de 35 anos, que em Londres procurará tornar-se no primeiro britânico a vencer a prova desde 1993, ano em que Eamonn Martin triunfou. Resta agora saber quem se juntará à 'festa', sendo bastante provável que o queniano Eliud Kipchoge, recordista do Mundo, também marque presença nas ruas de Londres, em busca da sua quarta vitória naquela prova, a segunda consecutiva.

