Meia Maratona de Vilamoura: Já pode levantar o seu kit de participação

Decorre este sábado, entre as 14 e as 20 horas, e domingo, entre as 8 e as 10, o processo de entrega dos kits de participação para a Meia Maratona de Vilamoura, prova do distrito de Faro integrada no circuito Liga Allianz Running by Record. A recolha do kit deve ser feita no Puro Beach, na tenda que se encontra no Jardim do Tivoli Marina, devendo os atletas fazer-se acompanhar do respetivo documento de identificação.

Refira-se que o kit é composto por um saco, dorsal, t-shirt, chip e material diverso oferecido pelos patrocinadores do evento (a organização não fornece alfinetes para a colocação dos dorsais).

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record