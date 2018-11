Meia Maratona de Vilamoura com 600 inscritos

Com um elenco de luxo tanto no plano masculino como feminino, a Meia Maratona de Vilamoura, prova da Liga Allianz Running by Record do distrito de Faro, vai reunir um total de 600 corredores na manhã de domingo. Prevê-se, por isso, muita emoção e boa disposição na zona entre Vilamoura e Quarteira, onde também será realizada uma prova de triatlo, o Algarve Tri Run 4.0.

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record