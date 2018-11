Para mim esta prova tem um carinho especial por passar nas duas terras onde cresci. Desde a primeira edição que estou presente na meia maratona e com bons resultados. Este ano estava a recuperar de uma lesão e não pude dar o meu melhor. No entanto, o percurso é muito bonito pelas avenidas e junto ao mar e muito agradável para quem corre, pois é plano e em estrada. Numa próxima oportunidade espero bater o meu recorde pessoal. Dou os parabéns à organização, pois tudo estava óptimo, desde os abastecimentos, marcação do percurso e cerimónia protocolar. Por isso obrigada por tudo e até para o ano.

