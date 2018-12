Martín Fiz conquista pódio a correr... de fato

O espanhol Martín Fiz mostrou este domingo, na Cursa de les Empreses - realizada em Barcelona -, que independentemente da idade e daquilo que leve vestido para correr é capaz de correr rápido e, para mais, alcançar resultados de realce. Presente na prova na condição de embaixador de um dos patrocinadores, o veterano espanhol, de 55 anos, correu de fato e, apesar da indumentária nada confortável, acabou por brilhar com um tempo canhão de 32:59 minutos, que lhe valeu mesmo o terceiro posto absoluto. Campeão do Mundo da Maratona em 1995, Martín Fiz venceu na sua categoria, a de Individual Executive, destinada precisamente a quem tenha corrido de fato. Ainda assim, refira-se que o atleta espanhol não prescindiu dos seus Skechers.

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record