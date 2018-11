Prevê-se um domingo animado no que atletismo diz respeito na televisão nacional. Ainda antes de o Eurosport trazer em direto a transmissão da Maratona de Nova Iorque, a TVI24 irá transmitir a Maratona do Porto, prova que este fim de semana irá receber milhares de atletas na Invicta e que irá definir o campeão nacional da distância.

