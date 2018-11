Maratona do Porto em busca de recordes

É com vontade de bater recordes que este domingo se realiza a 15.ª edição da Maratona do Porto. Pelo menos é essa a vontade da organização, que definiu a definição de novos recordes masculinos e femininos no percurso como principais metas, para lá de conseguir tornar esta Maratona como a maior a nível nacional, num ano em que, pela primeira vez, irá igualmente definir o campeão nacional da distância.

Na tentativa de bater o recorde do percurso, que no masculino foi estabelecido em 2011 pelo queniano Philemon Baaru (2:09:51), a Run Porto 'convocou' para a Invicta os quenianos Jackson Kibet Limo (vencedor do ano passado, com 2:11:34) e Richard Limo (recorde pessoal de 2:06:45, fixado em 2007) e ainda o etíope Abraham Girma (2:06:48, de 2012). Quanto a atletas nacionais, estarão presentes José Moreira, Carlos Costa, Mihail Lalev e Paulo Gomes.

No sector feminino, onde o recorde pertence à queniana Monica Jepkoech (2:26:58), estarão presentes as etíopes Mesekerem Abera Hunde (recorde pessoal de 2:28:25), Alemu Megertu (2:29:10) e Abeba-Tekulu Gebremeskel (2:30:18). No que atletas portugueses diz respeito, estarão presentes Filomena Costa, Carla Machado e Rosa Madureira.

Recorde de finishers na mira

Para lá da vontade de conseguir os recordes absolutos no que a tempos diz respeito, a Maratona do Porto tenciona igualmente tornar-se na primeira maratona nacional a contar com cinco mil 'finishers'. Um objetivo ambicioso, numa prova que contará com um enorme elenco estrangeiro, já que serão mais de sete mil os atletas que irão correr nas ruas da Invicta - 41% dos inscritos são estrangeiros, com a França no comando, com 1060 atletas, logo seguida pela Espanha (603), Itália (254) e Brasil (244).

