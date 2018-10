Maratona de Veneza correu-se... debaixo de água

Depois do temporal que encontrou em Boston, o japonês Yuki Kawauchi voltou este domingo a encontrar condições incrivelmente adversas em mais uma das suas maratonas. Aconteceu em Veneza, cidade italiana conhecida pelas suas características peculiares, mas que poucos esperavam que levassem a imagens como aquelas que se viveram no domingo. Com a chuva a cair intensamente, as ruas acabaram por ficar inundadas, fazendo com que os corredores tivessem sido obrigados a fazer uma espécie de duatlo.

Para a história ficou a vitória do etíope Mekuant Ayenew Gebre, com um tempo de 2:13:23 horas, cerca de meio minuto à frente dos quenianos Gilbert Chumba Kipleting (2:13:52) e de Stephen Kiplimo (2:13:58). Quanto a Kawauchi, foi o primeiro não-africano, cruzando a linha de meta em sétimo, com 2:27:43. Quanto a atletas nacionais, nota para Élvio Silva, do Clube de Atletismo do Funchal, que foi 17.º, com um tempo de 2:43:42.

Nas senhoras a vitória foi para a queniana Tanui Angela Jemesunde, com 2:31:30, mais de sete minutos à frente da etíope Amente Sorome Negash (2:38:59) e Euliter Tanui (2:40:56).

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record