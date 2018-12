Maratona de Sevilha com mudanças para 2019

Prova que ano após ano atrai várias centenas de portugueses, a Maratona de Sevilha vai contar com novidades para a edição de 2019. Assim, segundo comunicação feita esta quarta-feira, a prova conhecerá várias alterações no percurso, a começar desde logo pelo local da meta, que já não passará pelo Estádio La Cartuja e que, ao que tudo indica, irá agora localizar-se no centro da cidade. Apesar das mudanças, a organização da prova assegura que a prova continuará a ser "a mais plana da Europa", prometendo um percurso "melhor, mais bonito, espectacular e rápido".

O novo percurso, refira-se, irá ser dado a conhecer nos próximos dias.

Contacte-nos através do email: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record