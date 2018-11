Maratona de Nova Iorque terá transmissão no Eurosport

Prova que integra o circuito das Majors, juntamente com Londres, Chicago, Boston, Berlim e Tóquio, a Maratona de Nova Iorque corre-se este domingo na Big Apple, tendo transmissão televisiva para Portugal através do Eurosport. O canal desportivo por cabo irá iniciar a sua cobertura pelas 14:15, numa transmissão que contará com comentários de Luís Lopes.

Refira-se que, segundo dados fornecidos pela organização a Record, irão correr a Maratona de Nova Iorque 37 corredores portugueses, todos eles amadores.

