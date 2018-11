Serão mais de 250 os atletas que no domingo se desafiarão no Grande Prémio de Atletismo da Guarda, a prova daquele distrito integrada no circuito Liga Allianz Running by Record. Com arranque marcado para as 11:10, a prova de 10 quilómetros será a cabeça de cartaz de todo o evento, que conta ainda com uma Corrida de Pneus/Covipneus (9:00), para lá de provas de escalões de formação e também da caminhada.

