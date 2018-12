Luís Saraiva e Clarisse Cruz triunfam na São Silvestre de Vila Real

Luís Saraiva e Clarisse Cruz venceram este sábado a São Silvestre de Vila Real, a derradeira prova da temporada da Liga Allianz Running by Record, que reuniu naquela cidade transmontana mais de 400 atletas.

Na prova masculina, o atleta do Sp. Braga triunfou com 30:28 minutos, superando praticamente sobre a linha de meta Nuno Costa (30:29), ao passo que António Silva foi terceiro, com 30:56 minutos. Já do lado feminino a vitória foi para Clarisse Cruz, do Grecas, com 35:39 minutos, à frente de Sónia Ferreira (35:41) e Cláudia Pereira (36:35).

Classificação masculina

1.º Luís Saraiva (Sp. Braga), 30:28 minutos

2.º Nuno Costa (Maia A.C), 30:29

3.º António Silva (Sporting, 30:56

4.º Pedro Ribeiro (Sporting), 31:16

5.º Hugo Almeida (Sp. Braga), 31:40

6.º Adelino Oliveira (Grecas-Vagos), 31:45

7.º Carlos Lopes (Clube Académico de Mogadouro), 31:51

8.º Rui Muga (Clube Académico de Mogadouro), 32:01

9.º José Carvalho (Clube Académico de Mogadouro), 32:15

10.º Nelson Gomes (CD Leomil), 32:22

Classificação feminina

1.º Clarisse Cruz (Grecas), 35:39 minutos

2.º Sónia Ferreira (Sp. Braga), 35:41

3.º Cláudia Pereira (Os Santa Apolónia) 36:35.98h

4.º Justyna Wojcik Wojcik (ADC São João da Serra) 37:06

5.º Elisabete Pereira (Recreio Desportivo de Águeda), 37:25

6.º Rosa Madureira (individual), 38:12

7.º Susan Vilela (ADC. São João da Serra), 39:06

8.º Sara Morgado (Trilhos da Maçã – Clube Desportivo), 42:01

9.º Daniela Gregório (Maia AC), 42:04

10.º Cristina Pereira (RI 13), 43:59

