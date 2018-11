Louzantrail vai reunir elite do trailrunning na Lousã

À distância de dois meses, são já vários os atletas de elite internacional e nacional a estarem já confirmados no Louzantrail, prova de trail running que está marcada para 27 de janeiro, que este ano fará parte pela primeira vez do circuito Salomon Golden National Series Spain (juntamente com o Maraton Del Meridiano, Trail Cap de Creus, a Zegama Aizkorri e a Ultra Pirineu.

Atletas já confirmados

- Anete Svilpe, segunda melhor atleta da Letónia, de acordo com a pontuação da International Trail Running Association (ITRA)

- Andris Ronimoiss, vencedor do Madeira Island Ultra Trail 2018, e melhor atleta letão, de acordo com o ranking da ITRA

- Bruno Coelho, atleta da Selecção Nacional de Trail e vencedor do Azores Trail Run 2018

- Luis Duarte, atleta da Selecção Nacional e Trail 2018 e vencedor do Ultra Trail Serra Da Freita 2018

- André Rodrigues, melhor português no Campeonato do Mundo de Trail 2018 e tricampeão Nacional de Ultra Trail

- Ricardo Silva, vencedor do Ultra Louzantrail 2018

- Tiago Aires, Selecção Nacional de Trail em 2017

- Olívia Sousa, Selecção Nacional de Trail em 2017

- Rota Donatello

- Ester Alves

- Luis Semedo

- Romeu Gouveia

- Tiago Romão

Refira-se que no programa deste evento estão três provas: a Ultra (43 quilómetros, com desnível positivo de 3000 metros (a contar para o Campeonato Nacional de Trail Ultra e pontuável para o Ultra Trail du Mont-Blanc), o Trail Longo (29 km e 2000 metros de desnível positivo, a contar para o Campeonato Nacional de Trail da ATRP) e Trail Curto (16 km e 1260 metros de desnível positivo).

