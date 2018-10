Louzan Trail integra o Salomon Golden Trail Series

O Louzan Trail, prova que decorre a 26 e 27 de janeiro, vai integrar o circuito internacional Salomon Golden Trail Series, juntando-se à Maratón del Meridiano (42km), o Trail Cap de Creus (24km), Zegama Aizkorri (42km) e à Sky Pirineu (36km) na agora denominada Golden Trail National Series, um circuito ibérico com as melhores provas de trail da região. A novidade foi esta segunda-feira anunciada pela Salomon, marca desportiva que promove este evento.

"Partilharão o mesmo espírito das Golden Trail internacionais enquanto ambiente, entorno, organização, nível de corredores… o objetivo foi selecionar as melhores provas entre Espanha e Portugal e criar um calendário o mais pujante possível. São provas de primeiro nível quer pela sua estrutura organizativa quer pelo nível de atletas que participa", explicou Biel Ràfols, da Salomon.

Por parte da Salomon/Suunto Portugal, José Guimarães enalteceu que a marca tem estado atenta ao que se tem vivido no nosso país e que isso levou a esta decisão. "Na verdade, não só a marca tem seguido com interesse as edições anteriores da prova, como os seus atletas conhecem bem o potencial da Serra da Lousã, sendo habitual para eles treinar nesses trilhos. A filosofia por detrás do trail running implica uma conexão profunda do atleta com o meio envolvente. Correr nos trilhos da Serra da Lousã permite a catarse do atleta, o seu regresso às origens e uma ligação à história natural do nosso país. Afinal, os trilhos que ligam as Aldeias do Xisto, agora recuperados para a prática da modalidade, foram durante centenas de anos percorridos pelos habitantes da serra".

Já em relação à organização do Louzan Trail, Ana Sêco admite que este é um importanto passo em frente. "A entrada no circuito Golden Trail Series é o reconhecimento, ao mais alto nível, da qualidade do Louzan Trail. Apesar de em 2018 termos acolhido atletas oriundos de locais tão distantes como a Argentina e o Japão, sabemos que será a edição de 2019 que nos colocará definitivamente no circuito internacional. Esta projeção permitir-nos-á atrair patrocinadores e investidores que, esperamos, nos permitam avançar com projectos de cariz permanente para a valorização dos trilhos da Serra da Lousã".

Calendário das Golden Trail National Series

27/01 - Louzan Trail

02/02 - Maratón del Meridiano

07/04 - Trail Cap de Creus

02/06 - Zegama Aizkorri

05/10 - Sky Pirineu (Gran final)

