A Liga Allianz Running by Record está hoje na cidade mais alta de Portugal – Guarda –, que se situa 1.056 metros acima do mar. Continuando em piso de estrada, a prova deste domingo é o Grande Prémio da Guarda, que vai na 42ª edição, e cuja génese se complementa com a história da Associação de Atletismo da Guarda (fundada em 1977).

Em todos estes anos, a prova tem reunido até a participação de alguns dos melhores portugueses, como foi o caso da campeã olímpica Fernanda Ribeiro, 1ª em 2007, a par de outros nomes bem conhecidos, oriundos da região, como os olímpicos Inês Monteiro, Pedro Martins e Paulo Gomes, atletas que estiveram ligados a esta edição ao darem a cara para uma novidade: “os treinos de promoção da prova, que se realizaram com algum interesse e que incentivaram à participação, dando assim um enorme contributo para esta organização”, como nos disse-nos Germano Cardoso, presidente da AA Guarda.

Mantendo o seu figurino de sempre, mesmo percurso e locais de partida e chegada, a prova tem este ano o dobro das inscrições, o que se deve “ao nosso envolvimento com a Liga Allianz Running by Record. A prova foi mais divulgada nos meios nacionais”.

Fora do panorama

Situando-se fora dos eixos habituais dos corredores portugueses, ao longo dos anos, a probabilidade de as condições atmosféricas serem nefastas deixou sempre muita gente fora da órbita desta corrida, o que parece não acontecer totalmente este ano, “apesar da forte concorrência que temos de outras organizações, noutras terras, que nos desviam alguns potenciais participantes”, diz-nos Germano Cardoso, que também refere que a prova se realiza “numa data difícil, em termos da oferta de boas condições atmosféricas, pois estamos integrados, com muito orgulho e honra, nas comemorações da Cidade da Guarda [este ano festejará 819 anos], estando sempre ‘perto’ do seu feriado municipal, o dia 27 de novembro”, referiu.

Entre os nomes mais conhecidos, Paulo Gomes, que ajudou na promoção da prova, é apontado a participar na competição principal (cerca de 9.450 metros), numa manhã recheada de provas para todos os escalões.

