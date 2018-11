Liga Allianz Record chega ao Algarve no próximo domingo

Apenas com mais três distritos para percorrer em Portugal continental, a Liga Allianz Running by Record ruma no próximo domingo a Sul, mais concretamente ao Algarve, onde decorrerá a Algarve Tri Run 4.0. Com o triatlo a ser 'rei' no programa, este evento conta igualmente com duas provas de atletismo, a Meia Maratona e a Mini Maratona.

Composto por duas voltas, o percurso da Meia Maratona decorre entre Vilamoura e Quarteira, num trajeto homologado pela federação internacional que é propício a bons tempos, já que conta com desnível baixo.

