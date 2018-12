Lance Armstrong vai participar na Maratona de Austin

Lance Armstrong vai marcar presença na edição de 2019 da Maratona de Austin, prova que se realizará a 19 de fevereiro. O antigo ciclista, agora com 47 anos, entrará no evento com uma missão solidária, procurando angariar mais de um milhão de dólares para ajudar a comunidade local, através do programa Austin Gives Miles. Na edição deste ano, esta mesma organização angariou 670 mil dólares (590 mil euros), uma verba que agora espera superar na próxima edição.

"Estou honrado por ter a missão de ser Charity Chaser, para ajudar a Austin Gives Miles a superar a meta do milhão de dólares", declarou o antigo ciclista, que tem como melhor registo em maratona fixado em 2:46:43, na Maratona de Nova Iorque, em 2007.

