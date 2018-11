Joma reforça aposta em Portugal

Há 25 anos no mercado português, a Joma decidiu assinalar a data simbólica com uma mudança de estratégia para o nosso país, anunciando um reforço da aposta por terras lusitanas.

Assim, segundo os responsáveis de marketing da marca, os 25 anos da marca em Portugal serão celebrados "através de uma forte aposta na área da comunicação e marketing, um investimento que surge depois de mais de duas décadas presentes num mercado que está cada vez mais receptivo a novas ofertas no segmento do desporto, fitness e running".

"Apostamos nos valores da marca e queremos reposicioná-la no mercado português, criando relações mais estreitas entre o consumidor feminino e masculino, os embaixadores, os nossos patrocínios e a Joma, através das redes sociais e de opinion makers com impacto junto dos jovens que procuram cada vez mais um estilo de vida saudável e activo”.

Refira-se que no nosso país a Joma é patrocinadora do Comité Olímpico de Portugal, para lá de este ano se ter estreado nessa mesma condição na Maratona do Porto.

